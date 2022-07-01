اليوم السابع
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الجمعة، 01 يوليه 2022 02:42 م
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قصر البارون إمبان يحتفل بمرور عامين على افتتاحه.. صور

الجمعة، 01 يوليه 2022 02:30 م
قصر البارون إمبان يحتفل بمرور عامين على افتتاحه.. صور مسؤولو قصر البارون
كتب محمد أسعد

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نظم قصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة، فعالية تحت عنوان "الماضي والأساطير"، وذلك بمناسبة مرور عامين على افتتاحه، تضمنت معرضين للصور الفوتوغرافية واللوحات الفنية، بالإضافة إلى ورشة فنية للأطفال تضمنت رسم وتلوين وورشة حكي عن أساطير القصر والمتمثلة في الصراع بين الخير والشر، وفقرة فنية لفرقة أكورديونيلا الموسيقية.
 
وقالت الدكتورة بسمة سليم مدير قصر البارون، إن المعرض الأول ضم مجموعة من الصور الفوتوغرافية التي تم عرضها بأروقة القصر الداخلية، لتسلط الضوء على حالة القصر قبل و بعد مشروع ترميمه، أما المعرض الثاني تم إقامته في قاعة العرض المتغير بالقصر ليعرض مجموعة من صور الفن التشكيلي عن الأساطير والشائعات التي صاحبت القصر طوال فترة غلقه، وكذلك طرح ومعالجة الأساطير الهندية والأوروبية التي تتواجد على واجهات وجدران القصر.
 
وأشارت الدكتورة  بسمة سليم، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إلى أن الهدف من إقامة هذين المعرضين، هو تسليط الضوء على حالة القصر قبل وبعد الترميم، الأمر الذي يساهم في إبراز جهود الدولة المصرية ممثلة في ووزارة السياحة والآثار لإنقاذ هذا الأثر، وتوجيه الأنظار نحو القصر في الوقت الراهن وجعله مقصدا سياحيا نظرا لأهميته التاريخية والمعمارية.
 
تجدر الإشارة إلى أن المعرضان قام بافتتاحهما الدكتور أبو بكر عبد الله نائب رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، نائبًا عن الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، ومن المقرر أن يستمران حتى الرابع من يوليو.
 
مسؤولو قصر البارون
مسؤولو قصر البارون

رسومات بقصر البارون
رسومات بورش قصر البارون

رسومات الأطفال
رسومات الأطفال

ورشة عمل للأطفال
ورشة عمل للأطفال
 
 
 

وزارة السياحة والآثار

قصر البارون

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