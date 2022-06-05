قصر البارون إمبان بحى مصر الجديدة يحتفل بيوم البيئة العالمى

كتب محمد أسعد

فى إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي، والذى يرافق 5 يونيو من كل عام، نظّم قصر البارون إمبان بمصر الجديدة ، اليوم، عددا من الفعاليات تحت شعار "لا نملك سوى أرض واحدة"، وذلك بالتعاون مع ووزارة البيئة، نادى اليونيسكو بناة المستقبل، والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقالت الدكتورة بسمة سليم مديرة قصر البارون، إن الاحتفالية شملت تنظيم مجموعة من المحاضرات، لعدد 25 طفلا من أطفال حى الأسمرات ( تحيا مصر ) التابعين لمكتبة مصر الجديدة، بهدف توعيتهم وتعريفهم بطرق استدامة الموارد البيئية والحد من الإسراف والاستفادة من المخلفات وإعادة التدوير، كما تم عرض مجموعة من الأفلام التوعوية للتأكيد على حماية مواردنا المحدودة.

واختتمت المحاضرات بكلمة ألقتها مديرة القصر للتوعية بأضرار التغير المناخي على التراث الثقافي والآثار المترتبة عليه.

وأضافت الدكتورة بسمة سليم، أن الفعالية تضمنت ورشة عمل لإعادة التدوير، قام خلالها الأطفال باستخدام بعض الخامات الصلبة والورقية مثل زجاجات المياة والكرتون والأخشاب والأقراص المدمجة CD، وإعادة تدويرها، وذلك بعد تدريبهم على كيفية فصل المخلفات وأهميته.

تجدر الإشارة إلى أن يوم البيئة العالمي أقرته منظمة اليونيسكو في الخامس من يونيو من كل عام، بغرض الدعوة إلى إحداث تغييرات لتمكين العيش في وئام مع الطبيعة بصورة أنظف وأكثر مراعاة للبيئة وأكثر استدامة.