ضبط 667 كجم لحوم وأسماك مخالفة خلال حملات بيطرية بالشرقية.. اعرف التفاصيل

الشرقية - إيمان مهنى

حررت مديرية الطب البيطري بالشرقية ، 12 محضر مخالفة وضبطت 667 كجم لحوم و أسماك مخالفة خلال حملات تفتيشية لمراكز ومدن المحافظة بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع اللحوم ومحلات الجزارة و المطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار ،والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية و البيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .

أوضح الدكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أنه إستعداداً لإستقبال عيد الأضحي المبارك قامت المديرية " إدارة المجازر و التفتيش على اللحوم – أقسام الصحة بالإدارات البيطرية " بالإشتراك مع الجهات المعنية " مجالس المدن – الرقابة التموينية – مباحث التموين – الرقابة الصحية - الرقابة الإدارية بالشرقية"، قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 12محضر مخالفة و ضبط 667 كجم لحوم مخالفة ما بين 73 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية و 575 كجم أسماك بدون بيانات و 19 كجم لحوم مفرومة وتم سحب عينات لتحديد صلاحيتها للإستهلاك الآدمي و تحرير المحاضر اللازمة و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظاً على صحة و سلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة و المجهولة المصدر أو غير الصالحة للإستهلاك الآدمي.