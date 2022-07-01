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روسيا: لا نتحمس لمشاركة الأمم المتحدة في المحكمة الخاصة بالعسكريين الأوكرانيين

الجمعة، 01 يوليه 2022 12:22 ص
روسيا: لا نتحمس لمشاركة الأمم المتحدة في المحكمة الخاصة بالعسكريين الأوكرانيين أوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أكد بيوتر إيليتشيف مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، أن روسيا غير متحمسة لاحتمال مشاركة الأمم المتحدة في المحكمة الخاصة بالعسكريين الأوكرانيين في روسيا، وفقا لروسيا اليوم.

ورد مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية،  على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ترى أنه من الضروري ضم الأمم المتحدة إلى المحكمة الخاصة بالعسكريين الأوكرانيين، قائلا، إنه بناء على التجربة، فإن المحاكم التي كانت لدينا ليوغوسلافيا السابقة، ولرواندا، ذات كفاءة منخفضة للغاية، ومكلفة للغاية، وليست دائما عدالة محايدة. وبعد المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، كان الصرب هم الذين عانوا بشكل أساسى.

وتابع مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية،: نحن لسنا إيجابيين للغاية بشأن العدالة الدولية في الشكل الذي تم تصورها به. الهدف الرئيسي للمحكمة ليس فقط معاقبة المجرمين، ولكن أيضا تعزيز المصالحة الوطنية. لسوء الحظ، لم يصالحوا أحدا، ولكن على العكس من ذلك، اتسعت العداوة. لم يساهموا في لملمة الجروح. ونحن غير متحمسين لاحتمال إشراك الأمم المتحدة بسبب التجربة التي نعرفها.

 


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