السيطرة على حريق نشب بكابينة سيارة "أنابيب" فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد أحمد عزت مدير الإدارة من السيطرة على حريق بكابينة سيارة نقل محملة بإسطوانات البوتاجاز لم ينتج عن الحريق وقوع أى إصابات أو تعرض الأسطوانات للحريق.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج يفيد بنشوب حريق بكابينة سيارة وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد نور عمر رئيس فرع بحث الشمال والعقيد أيمن عثمان وكيل الفرع والرائد أحمد تعيلب رئيس وحدة مباحث مركز طما بنشوب حريق بكابينة سيارة بالطريق الزراعي الغربي دائرة المركز.

وتبين نشوب الحريق بكابينة السيارة " نقل " محملة إسطوانة بوتاجاز قيادة المدعو أحمد ف ع م -38 سائق ويقيم أسيوط وتم الدفع " بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات "

وبسؤال المذكور بمضمون ما تقدم وأضاف بأنه قادم من مستودع بأسيوط لإصلاح عطل كهربائي بالسيارة وحال سيره بالطريق حدث ماس كهربائي بالضفيرة مما أدي لنشوب الحريق وإحتراق كابينة السيارة دون حدوث حدوث تلفيات بالحمولة ونفي الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.