السيطرة على حريق فى وحدة سكنية فى حى المناخ ببورسعيد

تمكن رجال الحماية المدنية، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق اندلع فى وحدة سكنية خلف مستودع الأدوية بنطاق حى المناخ فى محافظة بورسعيد.
ورد بلاغ إلى اللواء حسنى عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، يفيد باندلاع حريق بأحد الوحدات السكنية خلف مستودع الأدوية بنطاق حى المناخ، وعلى الفور توجه رجال الإطفاء برئاسة المقدم هاني المهدي، رئيس قسم الإطفاء.
كما توجه الدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ القيادات بالحى والإدارات المعنية للتواجد والمتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وسيطرت الحماية المدنية على الحريق وإخماده بدون خسائر فى الأرواح، وأفادت المعاينة أن ماسا كهربائيا بأحد المبردات "التكييفات" تسبب فى الحريق بإحدى الغرف.
الحماية المدنية - أرشيفية
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تمكن رجال الحماية المدنية، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق اندلع فى وحدة سكنية خلف مستودع الأدوية بنطاق حى المناخ فى محافظة بورسعيد.
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