اليوم السابع
Ads
الجمعة، 01 يوليه 2022 12:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 5 أطفال بالتسمم لشربهم ماءً ملوثًا بقرية دقلت فى كفر الشيخ

الجمعة، 01 يوليه 2022 12:36 م
إصابة 5 أطفال بالتسمم لشربهم ماءً ملوثًا بقرية دقلت فى كفر الشيخ أسعاف
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 5 أطفال بالتسمم لتناولهم ماء ملوثاً من جركن عثروا عليه أثناء لهوهم بقرية دقلت التابعة لمركز كفر الشيخ، بمحافظة كفر الشيخ.

 تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز كفر الشيخ، يفيد بإصابة 5 أطفال بحالة تسمم لتناولهم مياه ملوثه، وتبين أن الأطفال أثناء لهوهم بقرية دقلت التابعة لمركز كفر الشيخ، عثروا على جركن به ماء، فشرب الأطفال فأصيبوا بحالة تسمم، وجرى نقلهم لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى الإسعافات اللازمة.

وتبين من التقرير الطبي إصابة كل من عبدالواحد شاكر عمر،7 سنوات، وعبدالله، محمد عبدالله، 9 سنوات، وعبد الرحمن طاهر السيد، 8 سنوات، وبراء يوسف السيد 9 سنوات، وكريم محمد عبدالجواد،11 سنة، مصابون باشتباه تسمم مياه ملوثة وجاري عمل الفحوصات والإسعافات اللازمة باستقبال مستشفى كفر الشيخ العام.


كفر الشيخ

حالات تسمم

محافظة كفر الشيخ

دقلت

فحوصات طبية

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة