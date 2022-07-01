اليوم السابع
Ads
الجمعة، 01 يوليه 2022 02:30 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

أوقاف الأقصر تعقد 8 ندوات بالمساجد الكبرى حول "حرمة الدم"

الجمعة، 01 يوليه 2022 01:00 ص
أوقاف الأقصر تعقد 8 ندوات بالمساجد الكبرى حول "حرمة الدم" الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل أوقاف الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أن المديرية تستعد لعقد 8 ندوات عامة فى المساجد الكبرى بالمديرية، وذلك فى إطار دور وزارة الأوقاف الدينى والوطنى والاجتماعى، وتحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه بناء على ما تم إعلانه على الموقع الرسمى لوزارة الأوقاف والصفحة الرسمية للوزير، عن قيام مديرية أوقاف الأقصر بعقد عدد 8 ندوات عامة بالمساجد الكبرى بالمديرية، وذلك تحت عنوان "حرمة الدماء فى الإسلام وأثر الإيمان فى حياتنا" و"بعث ثقافة التسامح والسلام النفسى والمجتمعى"، ومن خلال تعميق الإيمان فى قلوبنا وحياتنا باعتباره أحد أهم المؤثرات القوية فى تصرفات الإنسان سلوكًا وعملًا.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم أنه من المقرر أن الندوات تعقد حتى 5 يوليو المقبل، موضحاً أنها تشمل عناوين "حرمة الدماء – الإيمان وأثره فى حياتنا"، وذلك في مساجد الحسين فى طفنيس بأصفون، والعتيق بالكيمان بأصفون، والنموذجى بالنمسا، والسواكنية بالمساوية، وجبال النور بالحبيل فى البياضية، والعتيق بالبياضية، والناصرية بالزينية، وجاد الكريم بالمدامود فى الزينية.

وفى نفس السياق أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود مدير المديرية، عن تشرف مديرية أوقاف الأقصر بالإعلان عن منح العلاوة التشجيعية لعدد 276 موظفا من العاملين بالمديرية، وذلك وفق القواعد المتبعة وعلى مديرى الإدارات التابعة للمديرية سرعة التنسيق مع ديوان المديرية، وذلك لإنهاء استلام القرارات الخاصة بهذا الأمر كل فيما يخصه، وبهذا يكون قد تم منح العلاوة التشجيعية لعدد 376 موظف بالمديرية، موجهاً خالص الشكر والتقدير لجميع الجهات ذات الاختصاص للمساعدة فى سرعة إنهاء هذا الأمر، وذلك فى إطار الدور المنوط لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ومن بين مفردات هذا الدور الإهتمام بالجانب الوظيفي للعاملين بها.

0

 

 

 


الاقصر

اوقاف الاقصر

ندوات بمساجد الاقصر

اخبار اليوم

ندوات اوقاف الاقصر

اخبار المحافظات

علاوة تشجيعية باوقاف الاقصر



الموضوعات المتعلقة

18 ناجحاً فى اختبارات بدل التميز العلمى بمديرية أوقاف الأقصر.. الأسماء

الخميس، 30 يونيو 2022 10:51 ص

"أوقاف الأقصر" تعلن اعتماد 110 مقارئ قرآنية جديدة لخدمة الجمهور بالمساجد

الإثنين، 27 يونيو 2022 06:12 م

وكيل أوقاف الأقصر يعلن زيادة المساجد المشاركة فى برنامج حق الطفل لـ202 مسجد

الأحد، 26 يونيو 2022 04:39 م

حصاد الأنشطة الدعوية والإدارية بأوقاف الأقصر خلال يونيو.. اعتماد 163 مسجدا ومكتبة بالبرنامج الصيفي للطفل و30 مقرأة عامة.. عقد 90 جلسة دوار بقرى حياة كريمة وندوات بمساجد كبرى.. فرش وصيانة المساجد وافتتاح الجديدة

السبت، 25 يونيو 2022 02:30 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة