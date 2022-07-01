أوقاف الأقصر تعقد 8 ندوات بالمساجد الكبرى حول "حرمة الدم"

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أن المديرية تستعد لعقد 8 ندوات عامة فى المساجد الكبرى بالمديرية، وذلك فى إطار دور وزارة الأوقاف الدينى والوطنى والاجتماعى، وتحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه بناء على ما تم إعلانه على الموقع الرسمى لوزارة الأوقاف والصفحة الرسمية للوزير، عن قيام مديرية أوقاف الأقصر بعقد عدد 8 ندوات عامة بالمساجد الكبرى بالمديرية، وذلك تحت عنوان "حرمة الدماء فى الإسلام وأثر الإيمان فى حياتنا" و"بعث ثقافة التسامح والسلام النفسى والمجتمعى"، ومن خلال تعميق الإيمان فى قلوبنا وحياتنا باعتباره أحد أهم المؤثرات القوية فى تصرفات الإنسان سلوكًا وعملًا.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم أنه من المقرر أن الندوات تعقد حتى 5 يوليو المقبل، موضحاً أنها تشمل عناوين "حرمة الدماء – الإيمان وأثره فى حياتنا"، وذلك في مساجد الحسين فى طفنيس بأصفون، والعتيق بالكيمان بأصفون، والنموذجى بالنمسا، والسواكنية بالمساوية، وجبال النور بالحبيل فى البياضية، والعتيق بالبياضية، والناصرية بالزينية، وجاد الكريم بالمدامود فى الزينية.

وفى نفس السياق أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود مدير المديرية، عن تشرف مديرية أوقاف الأقصر بالإعلان عن منح العلاوة التشجيعية لعدد 276 موظفا من العاملين بالمديرية، وذلك وفق القواعد المتبعة وعلى مديرى الإدارات التابعة للمديرية سرعة التنسيق مع ديوان المديرية، وذلك لإنهاء استلام القرارات الخاصة بهذا الأمر كل فيما يخصه، وبهذا يكون قد تم منح العلاوة التشجيعية لعدد 376 موظف بالمديرية، موجهاً خالص الشكر والتقدير لجميع الجهات ذات الاختصاص للمساعدة فى سرعة إنهاء هذا الأمر، وذلك فى إطار الدور المنوط لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ومن بين مفردات هذا الدور الإهتمام بالجانب الوظيفي للعاملين بها.