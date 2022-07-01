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أسعار الذهب اليوم تتراجع 6 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 986 جنيها للجرام

الجمعة، 01 يوليه 2022 01:26 م
أسعار الذهب اليوم تتراجع 6 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 986 جنيها للجرام ذهب
كتب إسلام سعيد

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شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر، هبوط بقيمة 7 جنيهات بالأسواق، ليسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في البلاد- 986 جنيهًا، وقد تتغير الأسعار أكثر من مرة الساعات القادمة، وذلك مقابل سعر 993 جنيهًا للجرام أمس الخميس.
 
وجاء هبوط سعر الذهب في البورصات العالمية من مستويات 1815 دولار إلى مستويات 1791 دولار في التداولات الفورية، وذلك مع استمرار صعود الدولار أمام العملات الأخرى. 

 أسعار الذهب اليوم

 عيار 18 يسجل 845 جنيها
 
 عيار 21 يسجل 986 جنيها
 
 عيار 24 يسجل 1127 جنيها 
 
الجنيه الذهب 7888 جنيها
 
أونصة الذهب 1791 دولار.
 
 
على مستوى تداول الذهب في البورصات العالمية، استقر الذهب، لكنه يواجه أسوأ ربع له منذ أوائل عام 2021 حيث تسبب الأداء الرائع للدولار في إبعاد  الذهب عن ذروته.
 
ومن المنتظر أن تنخفض أسعار الذهب للشهر الثالث على التوالي، وتراجعت بنحو 6.2% هذا الربع، ويوم الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في عقدين، ويمكن أن يسجل أفضل ربع له منذ أكثر من 5 سنوات، مما يجعل الذهب المسعّر بالدولار أكثر تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.
 
 
 
 

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب

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