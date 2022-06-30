أسعار الذهب اليوم الخميس 30 يونيو 2022 فى مصر

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم في مصر، بعد هبوط سعر الذهب حوالي 6 جنيهات بالأسواق، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في البلاد 993 جنيها وقت صياغة هذه السطور، وقد تتغير الأسعار أكثر من مرة الساعات القادمة.



أسعار الذهب اليوم:



عيار 18 يسجل 851 جنيها.



عيار 21 يسجل 993 جنيها.



عيار 24 يسجل 1135جنيها.



الجنيه الذهب 7944 جنيها.



أونصة الذهب 1816 دولار.

على مستوى تداول الذهب في البورصات العالمية ، استقر الذهب، لكنه يواجه أسوأ ربع له منذ أوائل عام 2021 حيث تسبب الأداء الرائع للدولار في إبعاد المستثمرين.وبحلول الساعة 06:15 بتوقيت غرينتش، استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1817.01 دولار للأونصة، وتغيرت أسعار العقود الآجلة الأميركية للذهب قليلاً إلى 1816.90 دولار للأونصة.

ومن المنتظر أن تنخفض أسعار الذهب للشهر الثالث على التوالي، وتراجعت بنحو 6.2% هذا الربع.ويوم الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في عقدين، ويمكن أن يسجل أفضل ربع له منذ أكثر من 5 سنوات، مما يجعل الذهب المسعّر بالدولار أكثر تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.