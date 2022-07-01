أخبار × 24 ساعة.. ضياء رشوان: كل المصريين مدعوون للمشاركة فى الحوار الوطنى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
وزير التنمية المحلية يتسلم علم استضافة القاهرة للمنتدى الحضرى العالمى
وزيرة الزراعة بغينيا الاستوائية تشيد بتجربة مصر بتوقيع الرقعة الزراعية
الأوقاف: 17 ألف كتاب للمشاركين فى البرنامج الصيفى للأطفال
الصحة: ارتفاع عدد عيادات بعثة الحج إلى 14 مع بدء التفويج لمكة المكرمة
وزير التنمية المحلية: مصر حريصة على تسخير كل الإمكانيات لنجاح المنتدى الحضرى 2024
وزارة الطيران تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو مع المسافرين بالمطارات المصرية.. صور
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