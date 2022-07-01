اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أخبار × 24 ساعة.. ضياء رشوان: كل المصريين مدعوون للمشاركة فى الحوار الوطنى

الجمعة، 01 يوليه 2022 12:15 ص
أخبار × 24 ساعة.. ضياء رشوان: كل المصريين مدعوون للمشاركة فى الحوار الوطنى الحوار الوطنى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزير التنمية المحلية يتسلم علم استضافة القاهرة للمنتدى الحضرى العالمى

وزيرة الزراعة بغينيا الاستوائية تشيد بتجربة مصر بتوقيع الرقعة الزراعية

الأوقاف: 17 ألف كتاب للمشاركين فى البرنامج الصيفى للأطفال

الصحة: ارتفاع عدد عيادات بعثة الحج إلى 14 مع بدء التفويج لمكة المكرمة

 


الصحه

الافتاء

التنميه المحليه

الاوقاف

البيئه

الشباب



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