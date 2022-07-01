أخبار × 24 ساعة.. ضياء رشوان: كل المصريين مدعوون للمشاركة فى الحوار الوطنى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزير التنمية المحلية يتسلم علم استضافة القاهرة للمنتدى الحضرى العالمى

وزيرة الزراعة بغينيا الاستوائية تشيد بتجربة مصر بتوقيع الرقعة الزراعية