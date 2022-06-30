وزير الشباب والرياضة يطلق فعاليات النسخة الثانية من المهرجان الرياضي بالجلالة للاحتفال بذكرى 30 يونيو

صبحي: 30 يونيو بداية الجمهورية الجديدة وانطلاقة حقيقية للرياضة المصرية عالمياً

أطلق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، فعاليات النسخة الثانية من المهرجان الرياضي بالجلالة للاحتفال بذكري ثورة 30 يونيو، والذى نظمته وزارة الشباب والرياضة ممثلة فى الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية)، بمشاركة شباب وفتيات من محافظات (القاهرة، الجيزة، الإسماعيلية، بور سعيد، السويس)، والذي أقيم اليوم الخميس، بمدينة الجلالة بمنطقة العين السخنة.

حضر فعاليات المهرجان الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتورة غادة جمال الدين مدير عام الادارة العامة للقاعدة الشعبية، ومديري مديريات الشباب والرياضة بمحافظات (القاهرة، الجيزة، الإسماعيلية، بور سعيد، السويس).

قال وزير الشباب والرياضة:" إن ثورة 30 يونيو بداية الجمهورية الجديدة وانطلاقة حقيقية للرياضة المصرية عالمياً، وهذا المهرجان هدفه إلقاء الضوء على إنجازات الدولة المصرية، ومنها مدينة الجلالة والعلمين الجديدة والعاصمة الادارية الجديدة، لتنمية الانتماء والولاء لدي الشباب المصري، والتعرف على حجم الإنجازات التي تمت خلال الـ 8 سنوات الماضية".

مضيفاً: "إن تنفيذ مثل هذه المهرجانات الرياضية والحرص علي مشاركة الشباب فيها هو ترجمه حقيقية نحو تحسين النمط الصحى للمواطنين كأحد أهداف التنمية المستدامة، ونشر ثقافة الممارسة الرياضية بالمجتمع تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

أشار "صبحي" إلى أن البنية التحتية الرياضية الجديدة بعد 30 يونيو والتي دعمها الرئيس عبد الفتاح السيسي كان سبباً رئيسياً في ثقة الاتحادات الدولية نحو منح مصر شرف استضافة أكبر البطولات والأحداث الرياضية المختلفة، واتاح الفرصة أمام توفير الخدمات الشبابية والرياضية فى كافه المحافظات وبث روح الولاء والانتماء بين النشء والشباب.

ووجه الدكتور أشرف صبحي الدعوة لكل المصريين للاحتفال بثورتهم في جميع مراكز الشباب من خلال العروض الفنية والانشطة الثقافية والفنية والرياضية التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالمحافظات، مشيراً إلى أن 30 يونيو أصبح عيداً قومياً، يبرهن علي وعي ابناء الوطن ويعكس قدرتهم على صنع حاضرهم ورغبتهم فى خلق مستقبل افضل.

وتضمنت الاحتفالية العديد من الأنشطة والفقرات المتنوعة منها ماراثون جرى على كورنيش الجلالة بمسافة 3 كيلو متر ابتداءً من أمام محطة التلفريك وينتهى بالبحيرة الصناعية، ومسيرة بايكرز حول مدينة الجلالة ، وعرض الاسكيت من محافظة بور سعيد، بالإضافة إلى تنظيم مهرجان ألعاب رياضية بالبحيرة، واختتمت الاحتفالية بفقرات فنية على البحيرة بمشاركة مركز تدريب التوحد بالسويس، وعرض فني لأندية الفتاة والمرأة بمحافظة السويس، وفقرات فنية لمديرية الشباب والرياضة بالجيزة ضمت أوبريت إنجازات الرئيس، وعرض "علشانك انتي" لأندية الفتاة والمرأة بالجيزة، بالإضافة إلي فقرة فنية لمركز تدريب التوحد بمحافظة بور سعيد، كما تم تكريم بعض أسر شهداء الواجب.















































































































