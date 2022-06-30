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مصر والسعودية تبحثان سبل تعزيز آليات التكامل في مجالات التربية والتعليم والتدريب

الخميس، 30 يونيو 2022 11:53 م
مصر والسعودية تبحثان سبل تعزيز آليات التكامل في مجالات التربية والتعليم والتدريب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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بحث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، مع وزير التعليم السعودي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على هامش مشاركهما في أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة تحويل التعليم بباريس، تعزيز العلاقات التعليمية الثنائية بين المملكة ومصر وسبل تطوير وتعزيز آليات التنسيق والتكامل في مجالات التربية والتعليم والتدريب، بما يواكب مهارات القرن الـ 21 والمتغيّرات التقنية والمهنية الحديثة، وتبادل الرؤى حول آليات تطوير المناهج الدراسية في التعليم العام، وكذلك دور التعليم في تحصين الطلاب والطالبات فكرياً.
 
وبحث الجانبان ، تعزيز التعاون بين بنك المعرفة المصري والمكتبة الرقمية في المملكة، وتبادل التجارب والخبرات بين البلدين الشقيقين للإسهام في التطوير والإبداع، إضافةً إلى تقديم الحلول المبتكرة في المجالات التعليمية، ومناقشة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية الموقعة بين الجانبين.
 

التربية والتعليم

آليات التنسيق بين مصر والسعودية

التدريب والتطوير في مجالات التربية والتعليم

اخبار التعليم



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