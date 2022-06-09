15 مليار جنيه لتوفير 25 ألف فصل لخفض الكثافة.. و700 مليون لـ"بنك المعرفة"

كتب عبد اللطيف صبح

كشفت الملامح الأساسية لمبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023/22 عن تخصيص مبلغ 15 مليار جنيه لتوفير 15 ألف فصل لخفض كثافة الفصول، بالإضافة إلى تخصيص اعتمادات تبلغ قيمتها نحو مليار و212 مليون جنيه لتطبيق الجدارات فى التعليم الفنى والمدارس التطبيقية.

كما تم تخصيص مبلغ 875 مليون جنيه لتحسين تنافسية مخرجات التعليم قبل الجامعى، وذلك بـ10 مدارس يابانية، و20 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 700 مليون جنيه لتطوير التعليم وتحسين أداء المعلمين وتنمية مهارات الطلاب وبناء الشخصية.

هذا إلى جانب تخصيص اعتمادات بقيمة 700 مليون جنيه بالخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد لصالح بنك المعرفة وقنوات مدرستنا، بالإضافة إلى 324 مليون جنيه لتوفير 650 فصلا من فصول الفراغات الذكية.