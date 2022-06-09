اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 يونيو 2022 02:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل تعليم الغربية يكرم الطالب الفائز بالمركز الثالث بالمسابقة الفنية للمكفوفين

الخميس، 09 يونيو 2022 02:04 م
وكيل تعليم الغربية يكرم الطالب الفائز بالمركز الثالث بالمسابقة الفنية للمكفوفين تكريم الطالب الفائز بالمركز الثالث في المسابقة الفنية للمكفوفين
الغربية - مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كرم ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الطالب الرفاعي حامد الرفاعي، بمعهد النور للمكفوفين بإدارة غرب طنطا التعليمية، والفائز بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في المسابقة الفنية للطلاب المكفوفين وضعاف البصر على مستوى الجمهورية، والتي تمت بالتعاون مع وزارة الثقافة ممثلة في أكاديمية الفنون المصرية ووزارة التربية والتعليم ممثلة في قطاع الخدمات والأنشطة، ومكتب مدير عام تنمية مادة التربية الفنية بالوزارة. 
 
كما كَرم وكيل الوزارة كلا من، سمير سليمان رياض، معلم التربية الفنية المشرف على الطالب، على عبد الوهاب علي، وكيل الأنشطة بمعهد النور، منال عبد العزيز الشوبكي، مدير معهد النور للمكفوفين بطنطا، على جهودهم في رعاية وتنمية المواهب الفنية للطلاب بالمعهد.

الجدير بالذكر، أن أكاديمية الفنون المصرية كانت نظم احتفالية كبرى، لتقديم جوائز للطلاب الفائزين على المستوى الجمهورية أمس الأربعاء، حضر التكريم، صبري الدوقي، وكيل المديرية، السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، إيناس خضر، مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية، خالد حسن، موجه عام التربية الفنية، محمد حمودة، مدير إدارة الأمن بالمديرية.

محافظة الغربية

وكيل تعليم الغربية

المسابقة الفنية للمكفوفين

طنطا

المكفوفين

المسابقة الفنيه

اخبار المحافظات

التعليم


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة