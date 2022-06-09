وكيل تعليم الغربية يكرم الطالب الفائز بالمركز الثالث بالمسابقة الفنية للمكفوفين

الغربية - مصطفى عادل

كرم ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الطالب الرفاعي حامد الرفاعي، بمعهد النور للمكفوفين بإدارة غرب طنطا التعليمية، والفائز بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في المسابقة الفنية للطلاب المكفوفين وضعاف البصر على مستوى الجمهورية، والتي تمت بالتعاون مع وزارة الثقافة ممثلة في أكاديمية الفنون المصرية ووزارة التربية والتعليم ممثلة في قطاع الخدمات والأنشطة، ومكتب مدير عام تنمية مادة التربية الفنية بالوزارة.

كما كَرم وكيل الوزارة كلا من، سمير سليمان رياض، معلم التربية الفنية المشرف على الطالب، على عبد الوهاب علي، وكيل الأنشطة بمعهد النور، منال عبد العزيز الشوبكي، مدير معهد النور للمكفوفين بطنطا، على جهودهم في رعاية وتنمية المواهب الفنية للطلاب بالمعهد.



الجدير بالذكر، أن أكاديمية الفنون المصرية كانت نظم احتفالية كبرى، لتقديم جوائز للطلاب الفائزين على المستوى الجمهورية أمس الأربعاء، حضر التكريم، صبري الدوقي، وكيل المديرية، السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، إيناس خضر، مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية، خالد حسن، موجه عام التربية الفنية، محمد حمودة، مدير إدارة الأمن بالمديرية.