11 أمسية جديدة لـ"أوقاف الإسكندرية" ضمن النشاط الدعوى

الإسكندرية أسماء على بدر

نظمت مديرية الأوقاف بالإسكندرية 11 أمسية دينية بمساجد الادارات الفرعية بواقع أمسية دينية بكل إدارة وعلى رأس هذه الامسيات الأمسية الكبرى التي أقيمت بمسجد حوض 10 بإدارة الرمل بحضور الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل الوزارة و الشيخ حسن المرادني مدير الإدارة وعدد من قيادات الإدارة في ضيافة فضيلة الشيخ مرسي مطر إمام وخطيب المسجد.

وتحدث وكيل أوقاف الإسكندرية حول المغالاة في المهور وأن الأصل في الزواج التيسير وليس التعسير كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن المهور" اكثرهن بركة اقلهن مؤنة" فإن المرأة ليست متاعا يباع ويشترى لمن يدفع اكثر وانما الأصل في الزواج أن نبحث عمن يصونها ويحافظ عليها وان كان قليل المال فإن الله قال في ذلك "إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله" مبينا ان الزواج هو الخطوة الأولى لوضع لبنة اساس المجتمع فإن أقيم على ما أراد الله عز وجل كان بداية التمام واكتمال النعمة وان أقيم على غير مراد الله عزوجل كان بداية الشقاء والمعاناة والنقمة وهذا او ذاك يعود اثره على النشئ والمجتمع ككل.