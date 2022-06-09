اليوم السابع
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نقيب البيطريين: النقابة حصلت على أحكام لتثبيت أطباء عاملين بالمكافأة

الخميس، 09 يونيو 2022 01:43 م
نقيب البيطريين: النقابة حصلت على أحكام لتثبيت أطباء عاملين بالمكافأة الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، إن النقابة نجحت فى تحقيق نتائج جيدة فيما يتعلق بملف الأطباء المعينين بنظام المكافأة الرمزية، من خلال حصول عدد منهم على حقهم فى التثبيت فى بعض المحافظات على إحدى درجات وزارة المالية، مشيرا إلى أن ذلك نتيجة للجهد الذى بذلته النقابة حيال هذه المشكلة، حيث إنها عقب صدور قانون الخدمة المدنية ولائحته، كلفت النقابة أحد محاميها بإعداد بحث قانونى حول أحقية الأطباء البيطريين فى التثبيت.
 
وأوضح النقيب العام للأطباء البيطريين، فى بيان، أنه تم كسب 350 دعوى قضائية بمحافظة الشرقية، و10 بالمحلة تم رفعها أمام القضاء الإدارى بطنطا، وجارى تنفيذ الأحكام لتثبيت الأطباء البيطريين، بالإضافة إلى 6 قضايا فى المنوفية و7 قضايا بالجيزة مازالت متداولة، فضلا عن 2 قضايا بالإسماعيلية، وكسب 10 قضايا بطنطا وجارى تثبيت الأطباء البيطريين.
 
من ناحية أخرى تعقد النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور خالد سليم النقيب العام، الجمعية العمومية العادية لأعضائها، يوم الجمعة 17 يونيو 2022، وذلك بمقر دار الحكمة، للتصديق على نتائح انتخابات النقيب والتجديد النصفى ومجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية، وتناقش الجمعية العمومية تقرير الأمين العام حول السياسة العامة للنقابة، وتقرير أمين الصندوق عن اعتماد ميزانيات أعوام 2018 و2019 و2020، وتقرير مراقب الحسابات والجهاز المركزى للمحاسبات عن الفترة نفسها، فضلا عن عرض ميزانية النقابة لعام 2021، واختيار مراقب للحسابات واعتماد مكافأته.

 


نقابة البيطريين

نقيب البيطريين

البطريين العاملين بالمكافاة


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