نقيب البيطريين: النقابة حصلت على أحكام لتثبيت أطباء عاملين بالمكافأة

كتبت آية دعبس

قال الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، إن النقابة نجحت فى تحقيق نتائج جيدة فيما يتعلق بملف الأطباء المعينين بنظام المكافأة الرمزية، من خلال حصول عدد منهم على حقهم فى التثبيت فى بعض المحافظات على إحدى درجات وزارة المالية، مشيرا إلى أن ذلك نتيجة للجهد الذى بذلته النقابة حيال هذه المشكلة، حيث إنها عقب صدور قانون الخدمة المدنية ولائحته، كلفت النقابة أحد محاميها بإعداد بحث قانونى حول أحقية الأطباء البيطريين فى التثبيت.

وأوضح النقيب العام للأطباء البيطريين، فى بيان، أنه تم كسب 350 دعوى قضائية بمحافظة الشرقية، و10 بالمحلة تم رفعها أمام القضاء الإدارى بطنطا، وجارى تنفيذ الأحكام لتثبيت الأطباء البيطريين، بالإضافة إلى 6 قضايا فى المنوفية و7 قضايا بالجيزة مازالت متداولة، فضلا عن 2 قضايا بالإسماعيلية، وكسب 10 قضايا بطنطا وجارى تثبيت الأطباء البيطريين.