انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الأطباء البيطريين 17 يونيو لاعتماد الميزانية

كتبت آية دعبس

تعقد النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور خالد سليم النقيب العام، الجمعية العمومية العادية لأعضائها، يوم الجمعة 17 يونيو 2022، وذلك بمقر دار الحكمة، للتصديق على نتائح انتخابات النقيب والتجديد النصفى ومجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية.

كما تناقش الجمعية العمومية تقرير الأمين العام حول السياسة العامة للنقابة، وتقرير أمين الصندوق عن اعتماد ميزانيات أعوام 2018 و2019 و2020، وتقرير مراقب الحسابات والجهاز المركزى للمحاسبات عن الفترة نفسها، فضلا عن عرض ميزانية النقابة لعام 2021، واختيار مراقب للحسابات واعتماد مكافأته.

وسيتم طرح لائحة صندوق التكافل الاجتماعى الجديد، وعرض قيد خريجى الجامعات الخاصة والأهلية والأجنبية بالنقابة، فضلا عن مزاولة مهنة الطب البيطرى للأجانب فى مصر، ومناقشة الإشراف البيطرى على المزارع وتراخيص المنشآت البيطرية، وتعديلات لائحة صندوق الغارمين، وتعديلات اللائحة الإدارية والمالية بخصوص تحديد الحد الأقصى فى حدود 10% من الأصول المتدولة كمبلغ للصرف على شراء الأصول أو إنجاز المشروعات للبند الواحد.

ويشترط لمشاركة الأطباء البيطريين بالجمعية العمومية، أن يكون العضو مسددا لاشتراكات النقابة العامة حتى نهاية عام 2021.