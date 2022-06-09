مياه المنوفية تحصد المركز الثانى فردى فى مسابقة تسرب الكلور

المنوفية - محمد فتحى

نجحت إدارة السلامة والصحة المهنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، فى الحصول على المركز الثانى فردى فى مسابقة تسرب الكلور بمسابقة المهارات الفردية للكلور، والمركز الثالث فى مسابقة جماعى السيطرة على تسريب الكلور والمركز الرابع بمسابقة الدخول للأماكن المغلقة فى إطار مسابقة تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية لشركات المياه بالوجه البحرى بحضور المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة، ونائبه الدكتور أحمد معوض.

وقال الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، إن المسابقة تهدف إلى رفع أداء العاملين وإبراز مهاراتهم والوقوف على مستوى آمن وفعال فى مجال السلامة والصحة المهنية للحد من المخاطر والسيطرة عليها فى كافة المحطات واستخدام أحدث الأجهزة فى هذا المجال .

وذكر، تضمنت المسابقة مهارات التعامل بالأماكن الضيقة والمغلقة لإصلاح المحابس والطلمبات، وإصلاح وصيانة الماكينات الغاطسة، وتنفيذ محاكاة للتعامل السريع الفورى مع تسربات أو أى خلل قد يصيب منظومة الكلور .

وأكد أهمية اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، فى كافة مواقع العمل أثناء الإصلاح والصيانة أو تنفيذ المشروعات، حفاظا على سلامة المواطنين والعاملين.

جدير بالذكر، أن فعاليات "مسابقة السلامة والصحة المهنية" لشركات الوجه البحرى، نظمتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة بمحطة مياه المستقبل بمحافظة الاسماعيلية وبمشاركة 15 شركة تابعة .