رئيس مياه المنوفية يتفقد أعمال إنشاء محطة رفع سهواج ضمن "حياة كريمة"

المنوفية - محمد فتحى

تفقد الدكتور محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، يرافقه مستشار رئيس مجلس الإدارة لأعمال حياة كريمة بأشمون، الموقف التنفيذي لأعمال مشروعات المياه والصرف الصحي، ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة، ضمن جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة الأعمال ولسرعة تذليل المعوقات وتسخير كافة الإمكانيات اللازمة للمشروع.

وتابع رئيس الشركة، أعمال إنشاء محطة رفع سهواج ، ومواقع تنفيذ الوصلات المنزلية الخاصة بمشروع الصرف الصحي الجاري تنفيذه بمركز أشمون ضمن مبادرة حياة كريمة.

كما شدد، على المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة، وبذل كل الجهود لإنهاء الأعمال حسب الخطة الموضوعة والفترة الزمنية المحددة للمساهمة فى توفير حياه كريمة للمواطن المنوفى وتذليل كافة العقبات للانتهاء من تنفيذ مشروعات.