موجة شديدة الحرارة وشبورة ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل

كتب محمود راغب



وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى: - الخميس 9 يونيو والجمعة 10 يونيو: شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم، الخميس، حتى الثلاثاء المقبل، حيث تشهد البلاد ارتفاع فى درجات الحرارة على مختلف الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، حار على السواحل الغربية ، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة

نشاط رياح أحيانا مساء على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة



- السبت 10 يونيو: نشاط رياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء والسواحل الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة غربا على فترات متقطعة



- الأحد 12 يونيو: اعتبارا من يوم الأحد انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح من 4: 6 درجة مئوية ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى مائل للحرارة على السواحل الشمالية

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة

- الإثنين 13 يونيو: نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة