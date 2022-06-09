الأرصاد تحذر: تجنبوا الشمس.. أجواء شديدة الحرارة والقاهرة تسجل 37 درجة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد .

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية، مناشدة المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

ويشهد اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الغربية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، مع وجود نشاط رياح مساء بأغلب الأنحاء

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجات، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجات، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.