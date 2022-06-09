مصرع طفل صعقا بالكهرباء بإحدى قرى مركز ناصر فى بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

لقي طفل مصرعه، اليوم الخميس، صعقا بالكهرباء بقرية الحرجة بمركز ناصر فى محافظة بنى سويف، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع طفل صعقا بالكهرباء بقرية الحرجة بمركز ناصر شمال المحافظة ووجه على الفور بنقله إلى مشرحة المستشفى وكشف ملابسات الواقعة.

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف جثة لطفل ويدعي "صالح.ع.م " 13 سنة، طالب، ومقيم بقرية الحرجة وتم نقله إلى مشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة والتى طلبت تحريات مباحث مركز شرطة ناصر حول الواقعة.