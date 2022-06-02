السيطرة على حريق شب داخل منزل بمركز أهناسيا فى بنى سويف

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق شقة بالطابق الثالث بمنزل مكون من 3 طوابق بقرية شرهي التابعة لمركز إهناسيا، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتوجيه سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث، والسيطرة على النيران ومنع امتدادها للمنازل المجاورة.

وانتقلت سيارتا إطفاء لموقع البلاغ، وتمكنت بمعاونة الأهالي من السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها للمنازل المتاخمة، وتبين أن الحريق أسفر عن احتراق أثاث الشقة دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق ببني سويف، التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتشكيل لجنة لمعاينة موقع الحريق لمعرفة أسباب اندلاع النيران.