مصرع طفلة صدمتها عربة كارو أثناء عبور الطريق في محافظة البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقيت طفلة مصرعها قبل قليل في محافظة البحيرة، نتيجة اصطدام عربة كارو بها أثناء عبور الطريق أمام منزلها، وبوجود ذويها بإحدى قرى مركز أبو حمص في البحيرة، وقد تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أبو حمص المركزى، وتم تحرير محضر بالواقعة .

وكان مأمور قسم شرطة أبو حمص قد تلقى بلاغا من مستشفى أبو حمص العام بوصول سلمي ياسر السيد بعمر 5 أعوام متوفية، حيث ادعي ذويها حدوث حادث سير لها .

بالانتقال إلي مكان الواقعة وبالفحص تبين أن الطفلة لقيت مصرعها نتيجة اصطدام عربة كارو بها أثناء عبور الطريق أمام منزلها، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة التى باشرت التحقيق في الواقعة.

جدير بالذكر أن سائق العربة قد يواجه عقوبة الحبس حيث ينص قانون السير المصرى على أنه من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونة أو عدم احتراز أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز 300 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشا عن الإصابة عاهة مستديمة، أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين".