ضبط 300 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات مع تكثيف المرور والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين، مشددا على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى هذا السياق، شنت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالدیوان العام لمحافظة البحيرة حملات مكبرة على الأسواق بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة وإدارة التموين ومراقبة الأغذية والطب البيطري ببدر والوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر.

وأسفرت الحملات عن ضبط 32 كيلو من اللحوم المعروضة بمحلات لحوم بدون أى بيانات أو أختام تدل علي ذبحها داخل المجازر الحكومية، وتم تحرير 8 محاضر متنوعة منها 6 محاضر عدم إعلان عن أسعار، ومحضران ضد محلين سوبر ماركت، كما أسفرت الحملات عن ضبط 300 علبة مواد غذائية مختلفة الأنواع منتهية الصلاحية عبارة عن "مياه غازية - معلبات عصير- نسكافيه - سمن نباتي".

وأسفرت الحملات ايضا عن ضبط 45 كيلو مواد غذائية مختلفة الانواع لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي داخل 9 محلات مختلفة، وتحرير 9 محاضر نظافة و4 شهادات صحية، وكذلك تحرير محضرين غلق ضد مخبز وسوبر ماركت بدون ترخيص.