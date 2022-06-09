اليوم السابع
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الخميس، 09 يونيو 2022 09:04 م
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مصرع طفلة اختل توازنها وسقطت من الطابق العاشر فى بولاق الدكرور

الخميس، 09 يونيو 2022 08:06 م
مصرع طفلة اختل توازنها وسقطت من الطابق العاشر فى بولاق الدكرور إسعاف - صورة أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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سقطت طفلة من الطابق العاشر في بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن الطفلة اختل توازنها مما أسفر عن سقوطها، دون وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد سقوط طفلة من الطابق العاشر في بولاق الدكرور.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن طفلة تبلغ من العمر 11 عاما، اختل توازنها خلال اللعب، وسقطت من النافذة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. 
 

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