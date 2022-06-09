مصرع شخص وإصابة آخر فى انقلاب ميكروباص على طريق "الإسماعيلية - القاهرة"

الإسماعيلية - السيد فلاح

لقى شاب مصرعه وأصيب آخر في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "الإسماعيلية القاهرة الصحراوى"، وعلي دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارتين إسعاف، وتم نقل جثمان المتوفي إلى مشرحة مستشفى فايد المركزى، وتم نقل المصاب إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد انقلاب سيارة تحمل لوحات معدنية رقم "ر ي أ 2376" بطريق "الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي" قرب محطة تحصيل الرسوم في اتجاه القاهرة، وأسفر الحادث عن مصرع محمد جمال خليل جمال، 32 عامًا، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وأصيب أسامة عبده محمد، 48 عامًا، مقيم بدائرة قسم ثان الإسماعيلية، أيضًا، وعلي الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارتي إسعاف وتم نقل جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى فايد المركزي، فيما تم نقل المصاب إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.