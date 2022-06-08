مصرع شخص وإصابة 12 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بأسيوط

أسيوط- هيثم البدرى

لقي شخص مصرعه وأصيب 12 شخصا آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "أسيوط - القاهرة" الزراعي بمركز أسيوط.

كان اللواء عمرو السويفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ من الأهالى بانقلاب سيارة ميكروباص رقم 4631 ى ط قادمة من مركز ديروط إلى مدينة أسيوط أمام مدخل عزبة الدارين التابعة لمركز أسيوط.

وبالانتقال والإسعاف تبين صحة البلاغ وأسفر الحادث عن مصرع "أشرف. أ" سائق السيارة وإصابة 12 راكبا آخرين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أسيوط الجامعي ونقل المصابين إلى مستشفيات أسيوط الجامعي والإيمان العام.