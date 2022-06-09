مصرع شخص غرقا بمياه ترعة فى مركز فاقوس بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالشرقية، من إنتشال جثمان مواطن غرق بمياه الترعة الجديدة دائرة مركز فاقوس، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فاقوس تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى الصالحية المركزى، بوصول "محمد ف م" 26 عاما ومقيم الجعافرة دائرة مركز فاقوس، جثة هامدة، إثر غرقه بمياه الترعة الجديدة بالقرب من كوبرى الكسارة، وبتوقيع الكشف الطبى من قبل مفتش الصحة تبين حدوث الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة.