اليوم السابع
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مرصد الأزهر: سحب فيلم مسيئ عن السيدة فاطمة بعنوان "سيدة الجنة"من دور عرض لندن

الخميس، 09 يونيو 2022 12:45 م
مرصد الأزهر: سحب فيلم مسيئ عن السيدة فاطمة بعنوان "سيدة الجنة"من دور عرض لندن مرصد الأزهر
كتب لؤى على

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قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن شبكة دور السينما البريطانية سيني وورلد، أعلنت سحب فيلم "سيدة الجنة" الذى يتحدث عن السيدة فاطمة رضي الله عنها، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من جميع دور العرض السينمائية.
 
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب احتجاج عدد كبير من المتظاهرين، الذين اعتصموا أمام  دور السينما بعدد من المدن، مثل مدينة بولتون وبرمنجهام وشيفيلد وغيرها، ووصف المتظاهرون هذا الفيلم بأنه ازدراء للأديان، لأنه يحمل في طياته إساءة بالغة للإسلام والمسلمين.
 
وكشف المرصد، أن نحو 120 ألف شخص قد وقعوا على عريضة لسحب الفيلم من جميع دور السينما في المملكة المتحدة، وذلك بالتزامن مع موجة الاحتجاجات التي تشهدها عدد من البلدان الإسلامية، تعبيرًا عن رفضهم للإساءات الصادرة عن المتحدث الرسمي باسم حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم في #الهند، والتي تطاول فيها على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وزوجته السيدة عائشة رضي الله عنها.
 
وقال مرصد الأزهر، أنه يتابع الأحداث الأخيرة في بريطانيا و الهند فإنه يعتبر الإساءة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم وزوجاته رضي الله عنهم، ما هى إلا دعوة صريحة لبث الكراهية وإذكاء روح الفتنة والعنف، مؤكدًا أن الأمر لا علاقة له بحرية الرأي بل هى انفلات من كل القيم الإنسانية والحضارية.

 


مرصد الازهر

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