اليوم السابع
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مرصد الأزهر: 784 ألف مقال بالصحف الغربية شوهت صورة المسلمين طوال 20 عامًا

الخميس، 09 يونيو 2022 10:00 ص
مرصد الأزهر: 784 ألف مقال بالصحف الغربية شوهت صورة المسلمين طوال 20 عامًا مرصد الأزهر لمكافحة التطرف والارهاب
كتب لؤى على

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كشف مرصد الازهر لمكافحة التطرف والارهاب عن توصل دراسة أعدها الباحثان "إريك بليش" و"موريتس فان دير فين" إلى وجود تجاوز ضد المسلمين في أكثر من 784 ألف مقالة صحفية تم نشرها على مدار 20 عامًا. 
 
ووفق الدراسة التي حللت 256 ألف مقال نشر في الولايات المتحدة، و528 ألف في بريطانيا و كندا و أستراليا بين عامي 1996 و2016، فإنه تم تشويه صورة المسلمين بشكل ممنهج مقارنة بغيرهم من الجماعات العرقية، ما ساهم في تأجيج مشاعر العداء ضدهم وأثر سلبًا على أوضاعهم المعيشية في الدول الغربية.
 
وربطت الدراسة بين التغطية السلبية والضرر الذي يلحق بالمسلمين، وظهور سياسات أضرت بهم. ويعتقد الباحثان أن الاعتراف بـالتغطية الإعلامية "السلبية الممنهجة" للمسلمين والإسلام ومن ثم معالجتها أمر ضروري لمكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا.
 
جدير بالذكر أن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف سبق له مناقشة تأثير التغطية الإعلامية السلبية في وسائل الإعلام الغربية في تقرير بعنوان "المعالجة الإعلامية للأحداث الإرهابية وصناعة الخوف من الإسلام"، على ترسيخ صورة مغلوطة عن المسلمين في الأذهان، ودورها في زيادة حدة مظاهر العداء ضدهم.
 
 

مرصد الازهر

الازهر الشريف

التطرف

الارهاب


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