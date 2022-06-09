اليوم السابع
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الخميس، 09 يونيو 2022 02:58 م
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مجمع البحوث الإسلامية يطلق حملة لمواجهة المغالاة فى تكاليف الزواج

الخميس، 09 يونيو 2022 02:43 م
مجمع البحوث الإسلامية يطلق حملة لمواجهة المغالاة فى تكاليف الزواج مجمع البحوث الإسلامية -أرشيفية
كتب لؤى على

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أعلن المركز الإعلامي لمجمع البحوث الإسلامية إطلاق مبادرة بعنوان: «لتسكنوا إليها»؛ لتيسير الأمور المتعلِّقة بالزواج، ومواجهة المغالاة في تكاليفه، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، واهتمام المجمع بقضايا المجتمع المصري.
 
وقال الدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية: إن اليسر مقصد وأساس في كلِّ تكليف شرعي عملي، وإن القرآن الكريم والسنَّة النبوية المطهرة حافلان بالنصوص التي تحضُّ على عدم التكلُّف والغلو؛ فلن يشاد الدينَ أحدٌ إلا غلبه، مضيفًا أن المجمع -انطلاقًا من هذا المقصد الشرعي السامي- سيطلق هذه الحملة التي تدعو إلى تيسير أمور الزواج وتخفيف تكاليفه.
 
وأوضح د. عيَّاد أن المبادرة لها عدة مراحل؛ تكون الأولى منها خلال فترة الخِطبة، والثانية في مرحلة الإعداد للزواج، وتأتي الأخيرة في أثناء الزواج، مشيرًا إلى أنه سيتم الكشف عن تفاصيل تلك المراحل الثلاث خلال مؤتمر صحفي يعقده مجمع البحوث الإسلامية يوم الأحد المقبل. 
 
 

مجمع البحوث الاسلامية

الازهر الشريف

المغالاه في المهور

الازهر


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