اليوم السابع
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لأول مرة.. لجنة للتظلمات الخاصة بمعاينة سكن حجاج السياحة.. تعرف على مهامها

الخميس، 09 يونيو 2022 10:55 ص
لأول مرة.. لجنة للتظلمات الخاصة بمعاينة سكن حجاج السياحة.. تعرف على مهامها حجاج
كتب محمد أسعد

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شكلت وزارة السياحة والآثار لأول مرة لجنة  للتظلمات برئاسة المستشار القانوني للوزير لدراسة التظلمات المقدمة من الشركات السياحية الخاصة بمعاينة سكن حجاج السياحة سواء فندق أو عمارة، مشيرة إلى أنه هذه اللجنة ستنعقد بشكل دائم للفصل في جميع التظلمات في أسرع وقت ممكن.
 
وتعمل لجان وزارة السياحة والآثار المتواجدة حالياً بالمملكة العربية السعودية، برئاسة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة، أعمالها وإجراءات معاينة وتوثيق عقود السكن الذى سيقيم به حجاج السياحة بمكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج هذا العام بالأراضي السعودية.
 
وأوضحت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة أنه سيتم الالتزام التام بكافة الإجراءات المنصوص عليها بالمسار الإلكتروني السعودي، وكذلك الالتزام بكافة المعايير والاشتراطات التي تضمنتها الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لموسم الحج السياحي هذا العام والمعتمدة من الوزارة ومنها ما يتعلق بسكن حجاج السياحة، وتحديد أقصى مسافة مسموح بها لتسكينهم بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.
 
وتم تخصيص أرقام هواتف لتواصل حجاج وشركات السياحة مباشرة مع لجنة معاينات الوزارة الموجودة بمكة المكرمة على رقم  0558835153 ، وتلك الموجودة بالمدينة المنورة على رقم 0551731706، لافتة إلى أنه يتم استقبال كافة الاستفسارات والشكاوى على مدار الساعة سواء من قبل شركات السياحة أو حجاج السياحة المصريين أثناء تواجدهم بالأراضي المقدسة.
 
وتقوم لجان المعاينات بالتحديث الشامل لقاعدة بيانات الفنادق المسجلة على الموقع الالكترونى للإدارة المركزية لشركات السياحة والخاصة بتسكين حجاج السياحة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتقوم باضافة كافة الفنادق الجديدة وإدراج لأول مرة إحداثيات المواقع الجغرافية لهذه الفنادق، ومدى بعدها عن الحرم المكي والحرم النبوي، وذلك عن طريق المسح الميداني لكافة الفنادق وذلك للوقوف على مدى مطابقتها للضوابط الموضوعة لموسم الحج السياحي 1443هـ والمعتمدة من وزير السياحة والآثار. 

وزارة السياحة والآثار

الحج السياحي

موسم الحج

الحج والعمرة


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