فوز الطالب محمد السورى بآداب حلوان بجائزة الدولة التشجيعية لعام 2022

كتب محمد صبحى

فاز الطالب محمد السورى بالفرقة الأولى بقسم علوم المسرح بكلية الآداب جامعة حلوان بجائزة الدولة التشجيعية فى الفنون والآداب لعام 2022.

وهنأ الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب والدكتورة دعاء عامر رئيس قسم علوم المسرح الطالب محمد السورى متمنين له مزيدا من التقدم والنجاح.

وحصد طالب جامعة حلوان هذه الجائزة التى ينالها الفنانين والمبدعين فى مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وقد حصدها فى مجال التاليف المسرحى عن مسرحية الأثر، وتدور المسرحية حول كيف يتحول الإنسان بعد حياه طويله من العمل والعطاء إلى مجرد أثر.