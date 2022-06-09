اليوم السابع
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سقوط صاحب صالة جيم بحوزته 2 كيلو هيروين قبل ترويجها فى القناطر الخيرية

الخميس، 09 يونيو 2022 10:49 ص
سقوط صاحب صالة جيم بحوزته 2 كيلو هيروين قبل ترويجها فى القناطر الخيرية حملة أمنية- أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط مالك صالة جيم، مقيم دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، سبق اتهامه في عدد من القضايا، لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار فى المواد المخدرة "الهيروين"، وحيازة أسلحة بيضاء، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، يفيد ورود معلومات سرية بقيام مالك صالة جيم، مقيم دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، بممارسة نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة، وحيازة أسلحة بيضاء.

تم استئذان النيابة العامة، وعقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مكافحة المخدرات بالمديرية من ضبط "م إ ز"، 45 سنة، مالك صالة جيم بدائرة مركز شرطة القناطر، سبق اتهامه في 11 قضية، وبحوزته 2 كيلو من مخدر الهيروين، و4 سلاح أبيض، ومبلغ مالى، وميزان حساس، وهواتف محمولة.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والملغ المالى حصيلة تجارته الأثمة، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه، والأسلحة البيضاء للدفاع عن تجارته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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