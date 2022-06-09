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رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة خيرسون: معظم سكان المنطقة جاهزون للانضمام لروسيا

الخميس، 09 يونيو 2022 07:05 م
رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة خيرسون: معظم سكان المنطقة جاهزون للانضمام لروسيا الحرب فى أوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أكد رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة خيرسون، فلاديمير سالدو، أن معظم سكان المنطقة، وفق نتائج استطلاعات الرأي العام، جاهزون للانضمام إلى روسيا، وفقا لروسيا اليوم.

 

وقال رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة خيرسون، إنه انطلاقا من الشهادات التي ينشرها علماء الاجتماع، فإن غالبية سكان منطقة خيرسون يميلون إلى أن يكونوا جزءا من روسيا.

 

وأوضح رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة خيرسون أنه تتم حاليا المشاورات مع القانونيين وممثلي الهيئات الروسية بهذا الشأن، متابعا: سيحدث كل شيء في شكل تنظيمي قانوني صحيح تماما. لن نتكلم عن الموعد لإجراء الاستفتاء، لكننا نستعد لهذا الحدث.

 

وتابع رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة خيرسون: يجب إعداد جميع الوثائق حتى يتمكن الناس من الإجابة بشكل صحيح على السؤال حول رغبتهم، وكيف يرون أنفسهم وأين يريدون العيش وفي أي إطار قانوني، لذلك فإن التحضير لهذا الحدث هو طريقة جادة للغاية.


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