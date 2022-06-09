درجة الحرارة اليوم فى المنوفية.. طقس حار يسجل 40 درجة

فريق المحافظات

ساد اليوم طقس حار على كافة مراكز محافظة المنوفية، حيث سجلت مدينة شبين الكوم عاصمة محافظة المنوفية درجات حرارة وصلت إلى 40 درجة.



جاء ذلك في ضوء التحذير الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والذي يشير إلى موجة حارة تشهدها البلاد في الفترة من اليوم الخميس 9 يونيو وحتى السبت 11 يونيو الجاري، حيث تصل درجة الحرارة اليوم إلى 44 درجة جنوب البلاد، مع زيادة نسب الرطوبة نتيجة التأثر بمنخفض الهند الموسمي، وزيادة فترات سطوع الشمس.



من جانبه، أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لمواجهة الموجة الحارة المحتملة، ورفع درجة الطوارئ، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين، مع إفادة غرفة عمليات المحافظة بأية مواقف طارئة.



وناشد محافظ المنوفية المواطنين بألا يتعرضوا للحرارة المباشرة حتى تنكسر الحرارة، ومن أجل الحفاظ عليهم، لافتا إلى أنه تم اتخاذ كافة التدابير حال وجود أى حالات من الممكن أن تتعرض للخطر جراء الأجواء الحارة.



وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، طقسا شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حارا على السواحل الشمالية، معتدلا ليلا على كل الأنحاء.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، مع وجود نشاط رياح مساء بأغلب الأنحاء.



وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة..

القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 35 والصغرى 23 درجة، المنصورة العظمي 40 والصغري21، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.