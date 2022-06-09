خارجية الشيوخ الأمريكى تطالب بتسريع الموافقة على انضمام السويد وفنلندا للناتو

كتب أحمد عرفة

وافقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قرار يطالب بتسريع الموافقة على انضمام كل من السويد وفنلندا إلى حلف الناتو، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه من المستحيل إحاطة روسيا بسياج، ولن نبني مثل هذا السياج بأنفسنا.

وشدد بوتين خلال اجتماع عقد، الخميس، مع رواد الأعمال الشباب ومطوري الشركات الناشئة في التكنولوجيا والابتكار والزراعة والقطاع الإبداعي في الاقتصاد، على أن الاقتصاد الروسي سيكون مفتوحًا، ولن تكرر البلاد أخطاء الماضي.

وقال بوتين : "من المستحيل إحاطة بلد مثل روسيا بسياج من الخارج. ولن نبني مثل هذا السياج حول أنفسنا"، متحدثًا عن القيود الغربية.

وأشار إلى حقيقة أنه إذا كانت جهة ما تحاول تقييدنا، فإنهم يقيدون أنفسهم، مؤكدًا أن أسعار الأسمدة والطاقة في الغرب ارتفعت نتيجة أخطائهم.