توقيع اتفاقية شراء أصول بين شركة صافولا والمصرية البلجيكية بـ630 مليون جنيه

كتب إسلام سعيد

شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والمستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة توقيع اتفاقية شراء أصول بقيمة 630 مليون جنيه من الشركة المصرية البلجيكية للاستثمارات الصناعية لصالح شركة صافولا للصناعات الغذائية، وذلك في إطار الخطط التوسعية لشركة صافولا في السوق المصري للدخول في مجال إنتاج صناعات غذائية جديدة مثل الوجبات الخفيفة المخبوزة التي تشمل منتجات السندويش والكيك والكرواسون، تضاف لحصيلة المنتجات المتنوعة التي تقدمها الشركة في السوق المصري على مدار أكثر من 30 عاماً، وذلك بحضور محمد تميمي، المستشار الاقتصادي لسفارة السعودية بالقاهرة إلى جانب عدد من كبار الشخصيات العامة وذلك بمقر هيئة الاستثمار.

وقالت الوزيرة إن مصر والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات اقتصادية استراتيجية تستند إلى عدد كبير من المشروعات الاستثمارية المشتركة التي تعود بالنفع على اقتصادي وشعبي البلدين الشقيقين، مشيرةً الى أن القيادة السياسية فى البلدين تدعم وتساند تعزيز حركة الاستثمارات فى كلا البلدين وهو الأمر الذى يمثل فرصة ذهبية لإقامة شراكات إستثمارية بين رجال القطاع الخاص فى الدولتين .

ولفتت جامع الى ان توقيع هذا الاتفاق رغم الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمى يعكس ثقة المستثمرين فى السوق المصرى كأحد أهم الاسواق الواعدة فى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا .

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى أن مصر تمثل سوقاً نشطاً للاستثمار والتعاون التجاري بين الكيانات الاقتصادية بمصر والسعودية، وهو ما يعد أحد الركائز الأساسية لدعم العلاقات الاقتصادية وتعزيز حركة الاستثمارات المشتركة، مؤكداً حرص الهيئة على دعم الاستثمارات الكبيرة التي تنفذها شركة صافولا وغيرها من الشركات العربية الشقيقة، والعمل على تسهيل كافة الإجراءات لزيادة استثماراتها في مصر .

وأوضح عبد الوهاب أن هذه الاتفاقية ستفتح مجالات جديدة لجذب مزيد من الاستثمارات السعودية إلى مصر، وأن مجتمعا الأعمال المصري والسعودي قادران على إيجاد صيغ إيجابية للتعاون الاستثماري المشترك.

ومن جانبه، أشاد محمد تميمي، المستشار الاقتصادي لسفارة السعودية بالقاهرة بالعلاقات التاريخية الراسخة والروابط المشتركة بين البلدين في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة، لافتاً إلى استمرار بلاده في بذل المزيد من الجهود الحثيثة بهدف تعزيز التعاون مع مصر وذلك من خلال المبادرات وتوقيع الاتفاقيات التي تعمل على تعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصلحة البلدين.

ومن جهته أوضح سامح حسن، الرئيس التنفيذي لشركة صافولا للأغذية أن مصر تعد أحد أهم الاقتصادات الواعدة بالمنطقة وهو ما يدعم خطط النمو الاستراتيجية لشركة صافولا والهادفة إلى التوسع في صناعات غذائية جديدة في واحدة من أكبر الأسواق التي تنتشر بها الشركة خارج المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن الشركة تسعى إلى التوسع في صناعات غذائية جديدة لخدمة المستهلكين في المنطقة وخاصة الأجيال الأصغر سناً مع التركيز على التوجهات العالمية لتقديم منتجات مبتكرة، وعالية الجودة، مع مراعاة التعبئة المميزة، وبناء علامة تجارية استثنائية، بما يتوافق مع الخيارات الأصح للمستهلك.

وأضاف حسن أن صافولا تسعى من خلال التوسع في سوق الوجبات الخفيفة في مصر إلى طرح منتجات متنوعة ومبتكرة مع الحفاظ على الجودة العالية، وتخطط لإطلاق حملة تشمل أعمال البحث والتطوير إلى جانب التسويق والتواصل مع المستهلك، كما تعتزم ضخ المزيد من الاستثمارات لزيادة الطاقة الإنتاجية ورفع كفاءة البنية التحتية للتوزيع بقيمة 730 مليون جنيه إضافية لضمان التميز في التصنيع والانتشار الجغرافي في كافة أنحاء الجمهورية.

وفي هذا الإطار أشار محمد بدران، رئيس قطاع الأعمال الجديدة والاستراتيجية في صافولا، إن هذا الاستحواذ يعد جزءً من الاستراتيجية التوسعية للشركة والذي سبقه الاستحواذ على شركة بيارة للصناعات الغذائية، وهي شركة رائدة في إنتاج المكسرات والبهارات والبقوليات في دولة الإمارات ودول الخليج، في صفقة بقيمة 260 مليون دولار خلال عام 2021، حيث أطلقت الشركة نفس المنتجات تحت نفس الاسم للعلامة التجارية "عافية" في مطلع عام 2022 في المملكة"، لافتاً إلى أن صافولا تتواجد في كل من مصر والسعودية، بالإضافة للعديد من دول شمال إفريقيا وقارة آسيا وتركيا، وتعد من أكبر المستثمرين في مجال الصناعات الغذائية في مصر، حيث بلغ حجم استثماراتها بالسوق المصري أكثر من 5,5 مليار جنيه، إلى جانب تمتع الشركة بخبرات واسعة تمتد لأكثر من 30 عاماً من خلال العديد من المنتجات المعروفة ، كما تسعى من خلال حصيلة منتجاتها المتنوعة إلى التوجه إلى أسواق جديدة، مما يؤدي إلى المزيد من التوسع عبر زيادة خطوط الإنتاج وتوفير فرص العمل.

جديرٌ بالذكر أن شركة صافولا للأغذية تعد إحدى الشركات الرائدة المملوكة لمجموعة صافولا السعودية، والتي نجحت بفضل ممارساتها المهنية في إدارة محفظة كبيرة من العلامات التجارية لمنتجات غذائية فائقة الجودة والتي تشمل زيوت الطعام والسمن النباتي والسكر والمكرونة والمأكولات البحرية والمسلى ودهون الطهي والمخبوزات والخضروات المجمدة، وتمتلك مجموعة من أشهر العلامات التجارية في سوق السلع الغذائية في مصر والتي حازت ثقة ملايين العملاء، كما توسعت شركة صافولا للأغذية بمنتجاتها الاستثنائية لتغطي بمنتجاتها وخدماتها أكثر من 30 دولة حول العالم.