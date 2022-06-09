اليوم السابع
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الخميس، 09 يونيو 2022 01:23 ص
أكرم القصاص
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توقعات بارتفاع المتوسط السنوى لسعر سـلة خامات أوبك لـ 99.3 دولار للبرميل 2022

الخميس، 09 يونيو 2022 01:00 ص
توقعات بارتفاع المتوسط السنوى لسعر سـلة خامات أوبك لـ 99.3 دولار للبرميل 2022 نفط - ارشيفية
كتبت - مروة الغول

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تشير أحدث توقعات منظمة أوبك إلى انخفاض المتوسط الشهري لسعر سـلة خامات أوبك خلال شهر أبريل 2022 إلى 105.4 دولار للبرميل ، أي بنسبة انخفاض تبلغ 7.1 % مقارنة بالشهر السابق ،بينما تشير توقعات المنظمة إلى ارتفاع المتوسط السنوي لسعر سـلة خاماتها في عام 2022 إلى 99.3 دولار للبرميل ، أي بنسبة زيادة تبلغ 42 % مقارنة بعام 2021  وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية في الأسواق العالمية أبريل 2022 .
 
 
 وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك "أن متوسط أسعار سلة خامات أوبك قد ارتفع خلال شـهـر مـارس 2022 بنسبة 20.8 % ( 19.5 دولار للبرميل ) مقارنة بالشهر السابق ، ليصل إلى 113.5 دولار للبرميل . 
 
 
وأشار التقرير ،أن ذلك  يعزى بشكل رئيسي إلى قوة أساسيات سوق النفط الفعلية ، مع تزايد المخاوف بشأن النقص المحتمل في الإمدادات النفطية في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في شرق أوروبا ، فضلاً عن اضطرابات الإمدادات في بحر قزوين .
 
 
 

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