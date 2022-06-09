تغريم صاحب فرن 100 ألف جنيه بتهمة التلاعب فى وزن رغيف الفينو

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنح الزيتون، برئاسة المستشار محمد الشريف، بتغريم صاحب فرن 100 بتهمة التلاعب فى وزن رغيف الفينو.

كانت مباحث التموين شنت حملات على أصحاب الأفران، وتبين أن المتهم صاحب فرن سياحى فى منطقة الزيتون تلاعب بوزن رغيف الفينو وبيعه للمواطنين بوزن اقل من وزنه التى قررته الحكومة، تم القبض على المتهم واحالته للنيابة العامة التى احالته لمحكمة الجنح.

كان مجلس الوزراء حدد سعر الخبز المميز زنة 45 جراما بـ 50 قرشا، والـ 65 جراما بـ 75 قرشا، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ، وبالنسبة للخبز الفينو فحدد القرار 50 قرشا للرغيف زنة 40 جراما، و75 قرشا لزنة 60 جراما، و1 جنيه لزنة 80 جراما، وألزم قرار تحديد أسعار الخبز الفينو والسياحي منافذ البيع بالإعلان عن أسعار الخبز في أماكن ظاهرة للمستهلكين.

وفرضت الحكومة غرامة تصل لـ5 ملايين جنيه ولا تقل عن مائة ألف جنيه على المتلاعبين بالأسعار التي نشرتها الجريدة الرسمية في عددها الصادر ، وتشمل العقوبة من يخالف الأسعار الجديدة.