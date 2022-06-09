تعليم كفر الشيخ والطب الوقائى يبحثان سبل التعاون لبدء حملة طرق الأبواب.. السبت

كفر الشيخ- محمد سليمان

ناقش محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مع وفد الطب الوقائى التابع لوزارة الصحة ومديرية الصحة بكفر الشيخ، أطر التعاون فى مواجهة فيروس كورونا والتنسيق لحملة "طرق الأبواب"، والتى تبدأ يوم السبت المقبل، الموافق 11 يونيو، وتستمر حتى 30 يونيو الجاري، والتى تستهدف الفئة العمرية لمن هم أكبر 12عاما، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور الدكتورة شذا بدر، من قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، والدكتور محمد خيري، مدير عام الطب الوقائى بكفر الشيخ، وسامى نور الهدى، مراقب أول بقطاع الطب الوقائى بالوزارة، وإبراهيم عبد الموجود، مدير مكتب مدير عام الطب الوقائى بكفر الشيخ.

ووجه محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، بجدية التعاون وإخطار كافة الإدارات لاتخاذ اللازم، وتيسير عمل تلك الحملة، لإنجازها على الوجه الأكمل، كما تمت مناقشة سبل التعاون فى متابعة الإجراءات الاحترازية التى يتم اتخاذها فى المدارس بشكل عام، وأثناء الامتحانات بشكل خاص ،وقدم وفد قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة الشكر لوكيل التعليم، للتعاون بين الجانبين وتقديره لدور وزارة الصحة بشكل عام فى خلق بيئة صحية تسهم بشكل فاعل فى نجاح العملية التعليمية.

وعلى جانب آخر كرم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، فريق المسرح بإدارة دسوق والذى يشارك بعملين مميزين فى يوم أصدقاء الطبيعة والذى أقيم بالمسرح المدرسى تحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وحضور المهندسة عايدة ماضى السكرتير العام المساعد.

وقدم فريق المسرح بإدارة دسوق عرضا عن الحفاظ على البيئة وإدارة المخلفات بشكل صحيح والاستفادة منها وقد نال إعجاب الحضور وابهرهم عرض قدمته الطالبة منال وليد الطحان، والعرض الذى قدمته المجموعة مشيداً بالطلاب والمشرفين.



تكريم احد الطلاب



تكريم أحد المشرفين



تكريم احدى الطالبات_1



تكريم احدى المشرفات



تكريم اصغر طفل مشارك



تكريم المشرفين



تكريم طفله مشاركة



تكريم معلمه مشرفه



مناقشة حملة طرق الابواب لفيروس كورونا