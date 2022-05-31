وكيل تعليم كفر الشيخ يهنئ أوائل الشهادة الإعدادية هاتفيا

كفر الشيخ- محمد سليمان

هنأ محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ،أوائل الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ، خلال اتصال هاتفي بالطلاب وأولياء أمورهم، معبراً عن شكره لأولياء أمور الطلاب، مؤكداً أنه سيتم تكريمهم، بناء على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

قال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه عبر عن سعادتهم بتفوق الطلاب والطالبات في الشهادة الإعدادية، مؤكداً أن أوائل الشهادة الاعدادية عددهم 10 طلاب وطالبات وهم " الأول: آية السعيد مصطفى جمال شلبى ت أ 279.5، ادارة سيدى سالم ،أول مكرر : فاطمة محمد عبد المنعم، المنشأة الكبرى بنات 279.5، ادارة قلين ،الثانى: ياسمين محمد عبد الرازق، الشهيد محمد هاشم 279، ادارة قلين، الثانى مكرر: محمد أحمد عبد النبى، سيدى سالم ع بنين 279، ادارة سيدى سالم ،الثانى مكرر : الزهراء السيد يوسف، الشهيد احمد الجندى 279، ادارة قلين،الثانى مكرر : سهيلة السيد عطية، الشهيد محمد هاشم 279، ادارة قلين،الثانى مكرر : مصطفى ابراهيم القصاص، الشهيد عزت القاضى 279 ، ادارة دسوق ،الثانى مكرر : مريم سرحان الدبور الغنيمى الإعدادية 279 ، ادارة قلين،الثانى مكرر: رشا شاهر على المعلم ابراهيم، الاعدادية 279، ادارة شرق كفرالشيخ ،الثانى مكرر: عمرو محمد رزق، الشهيد احمد هلال 279 ، إدارة قلين.

وقال عبدالله، إنه يوجه التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية، ليصبحوا فى المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار فى المستقبل.