بوتين عن عمليات روسيا في أوكرانيا: علينا أن نستعيد وأن ندعم

كتب أحمد عرفة

علق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على العمليات الروسية في أوكرانيا قائلا: علينا أن نستعيد وأن ندعم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وشبه فلاديمير بوتين سياسته بنهج قيصر روسيا الخامس بطرس الأكبر، موضحا أن روسيا، التي يسمونها دولة محطة وقود، تجاوزت بالفعل دولا أخرى ليس فقط في الباليه، ولكن أيضا في مجالات أخرى، بما في ذلك معالجة البيانات الضخمة.

وتابع الرئيس الروسى: على الرغم من حقيقة أنهم يحاولون دائما الضغط علينا وإهانتنا بوصفنا بلد محطة وقود، من وجهة نظر معالجة البيانات الضخمة، نحن مثلما هو الحال في مجال الباليه، تفوقنا على الكثيرين، موضحا أن هناك بالفعل مجالات يمكن لروسيا أن تفخر بها، ومن الضروري اكتساب كفاءات جديدة من أجل أن تصبح رائدة في جميع المجالات.

وتابع فلاديميربوتين : هناك أشياء، بالطبع، هي بالفعل شيء يمكننا أن نفخر به، ولذلك، كل ما يتعلق بصحة الناس وحياتهم الطب، والبيئة، وما إلى ذلك، والتقنيات الشاملة، ونفس معالجة البيانات الضخمة، والتقنيات الكمومية، وأي أننا بحاجة إلى السعي لضمان حصولنا على كفاءات جديدة، بما في ذلك إنشاء مراكز هندسية حديثة على أساس جديد وأن نكون قادة في كل هذه المجالات، وهناك بالتأكيد فرص لذلك.