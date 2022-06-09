اليوم السابع
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براءة متهم فى إعادة محاكمته بقضية "أحداث مدينة الإنتاج الإعلامى"

الخميس، 09 يونيو 2022 01:38 م
براءة متهم فى إعادة محاكمته بقضية "أحداث مدينة الإنتاج الإعلامى" محكمة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، برأة متهم فى إعادة إجراءات محاكمته، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مدينة الإنتاج الإعلامى".
 
صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين محمد عمار ومحمد فريد وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
 
كان المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الجيزة فى القضية رقم 10279 لسنة 2014 جنايات أول أكتوبر، والمعروفة بـ"أحداث مدينة الإنتاج" 2 أغسطس عام 2013، ووجهت النيابة للمتهمين الاشتراك مع آخرين فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص والممتلكات العامة واستعراض القوة والعنف وحيازة خرطوش وزوجاجات "مولوتوف"، وإحراق سيارات شرطة.

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