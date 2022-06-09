انقطاع المياه عن 10 مناطق بمحافظة أسوان غدا لمدة 12 ساعة

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان عن انقطاع مياه الشرب عن مناطق ( السيل الجديد - الزيداب - تقسميمات الصداقة الجديدة - عزبة الوادي - شارع السماد من مزلقان السيل الجديد حتى كوبرى الإسعاف - مستشفى الصدر - خور عواضة - امبر كاب - الخطارية - السيل الريفى) لمدة 12 ساعة، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 10 / 6 /2022 حتى الساعة العاشرة صباح اليوم التالى السبت الموافق 11/6/2022.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظرا للقيام بأعمال استكمال إحلال وتجديد خط مياه الحلقي بشارع السماد، وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترات الانقطاع.

وأوضحت أنه سيتم توفير سيارات مياه الشرب النقية المتنقلة المجانية للمناطق المتأثرة خلال أعمال الصيانه وذلك من خلال طلبها عن طريق الاتصال بالخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى.