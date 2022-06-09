انتشال جثة شاب غرق فى مياه نهر النيل بمنطقة العياط

كتب بهجت أبو ضيف

لقى شاب مصرعه غرقا بنهر النيل في العياط بمحافظة الجيزة وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بنهر النيل في العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم تحديد هوية الضحية، وتبين أنه شاب يقيم بإحدى قرى العياط، وتعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري وانتشال جثته، وأكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.