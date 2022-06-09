اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 يونيو 2022 01:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

انتشال جثة شاب غرق فى مياه نهر النيل بمنطقة العياط

الخميس، 09 يونيو 2022 11:58 ص
انتشال جثة شاب غرق فى مياه نهر النيل بمنطقة العياط الانقاذ النهرى - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى شاب مصرعه غرقا بنهر النيل في العياط بمحافظة الجيزة وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بنهر النيل في العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم تحديد هوية الضحية،  وتبين أنه شاب يقيم بإحدى قرى العياط، وتعرض للغرق لعدم إجادته السباحة. 
 
تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري وانتشال جثته، وأكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

غرق شاب نهر النيل

العياط

امن الجيزة


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة