اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 يونيو 2022 01:47 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصدر قرارًا يلوم إيران بعد العثور على مواد نووية

الخميس، 09 يونيو 2022 01:14 ص
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصدر قرارًا يلوم إيران بعد العثور على مواد نووية مباحثات فيينا - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابع للأمم المتحدة، على مشروع قرار يلوم إيران على "الفشل في توفير توضيحات بشأن آثار يورانيوم التي عُثر عليها في 3 مواقع نووية".

ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الأربعاء، أن دولتين فقط هما الصين وروسيا عارضتا النص المقترح بينما صوت لصالح المشروع 30 عضوًا وامتنع 3 آخرين عن التصويت، وذلك من بين إجمالي 35 عضو.

وأوضحت القناة أن المشاورات توصلت إلى "التعبير عن قلق عميق" بشأن آثار اليورانيوم التي لم يتم تفسير أسبابها حتى الآن بسبب "التعاون غير الكافي من جانب إيران"، حسبما نقلت القناة.

يأتي القرار في ظل توقف المحادثات النووية الإيرانية مع القوى الكبرى، ومن بينها الولايات المتحدة تحت رئاسة جو بايدن، في ظل طلب إيران رفع الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية ورفض الإدارة الأمريكية.
 


فيينا

النمسا

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

ايران

طهران


الموضوعات المتعلقة

روسيا: لن نؤيد قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول إيران

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 01:48 م

هل يقترب الاتفاق النووى من نهايته؟.. الطاقة الذرية تبدأ اجتماعا حاسما لبحث ملف إيران النووى.. وتؤكد: صنع قنبلة نووية "مسألة وقت".. الخارجية الإيرانية: تقرير موجه وغير دقيق.. وصحيفة تدعو لوقف التعامل مع الوكالة

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 03:00 ص

مجلس محافظى وكالة الطاقة الذرية يبحث ملفات إيران وكوريا الشمالية وسوريا

الخميس، 02 يونيو 2022 01:38 م

"الدولية للطاقة الذرية": مخزون إيران من اليورانيوم بلغ 18 ضعف الحد الأقصى لصفقة 2015

الثلاثاء، 31 مايو 2022 08:25 م



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة