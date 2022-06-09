الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصدر قرارًا يلوم إيران بعد العثور على مواد نووية

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وافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابع للأمم المتحدة، على مشروع قرار يلوم إيران على "الفشل في توفير توضيحات بشأن آثار يورانيوم التي عُثر عليها في 3 مواقع نووية".

ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الأربعاء، أن دولتين فقط هما الصين وروسيا عارضتا النص المقترح بينما صوت لصالح المشروع 30 عضوًا وامتنع 3 آخرين عن التصويت، وذلك من بين إجمالي 35 عضو.

وأوضحت القناة أن المشاورات توصلت إلى "التعبير عن قلق عميق" بشأن آثار اليورانيوم التي لم يتم تفسير أسبابها حتى الآن بسبب "التعاون غير الكافي من جانب إيران"، حسبما نقلت القناة.

يأتي القرار في ظل توقف المحادثات النووية الإيرانية مع القوى الكبرى، ومن بينها الولايات المتحدة تحت رئاسة جو بايدن، في ظل طلب إيران رفع الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية ورفض الإدارة الأمريكية.

