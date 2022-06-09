المغرب: 966 إصابة جديدة بكورنا دون وفيات خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، تسجيل 966 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى مليون و172 ألفا و938 حالة.
وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس؛ ليستقر العدد الإجمالي عند 16 ألفا و82 حالة، بينما جرى تسجيل 387 حالة شفاء إضافية؛ ليصل اجمالى حالات التعافي إلى مليون و152 ألفا و714 حالة.
المغرب: 966 إصابة جديدة بكورنا دون وفيات خلال 24 ساعةالخميس، 09 يونيو 2022 08:00 م
كورونا فى المغرب - أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، تسجيل 966 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى مليون و172 ألفا و938 حالة.
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